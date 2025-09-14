ŽURKA NE PRESTAJE! I SEPTEMBAR JE U ZNAKU ACE LUKASA! KLUB OMNIA I PROVOD DO JUTRA (VIDEO)
Neprikosnoveni vladar regionalne muzičke scene Aca Lukas sinoć je napravio pravu pometnju u Budvi.
Naime, njegov nastup u klubu „Omnia“ nije prošao nezapaženo iako je septembar mesec, a brojna publika je pevala u glas u ranih jutarnjih sati.
Nastup koji je održala naša najveća zvezda na Balkanu definitivno je raspametio sve koji su uspeli da se dokopaju ulaznica, jer se tražila karta više i nekoliko dana pre nastupa.
Nakon što je atmosferu doveo do usijanja, Aca Lukas je nastavio da niže svoje najveće hitove. A onda su se na repertoaru našle i nove pesme koje su već postale omiljene među mlađom publikom, a pravi bum je nastao kada je Lukas zapevao pesmu “By Pass”.
Definitivno je ovo bila noć za pamćenje za sve koji su uspeli da uđu u diskoteku Omnia i prisustvuju ovom nesvakidašnjem spektakularnom koncertu o kom će se jako dugo pričati.
