Vremenska prognoza za subotu 2. maj!
U Srbiji će sutra ujutru biti hladno uz slab prizemni mraz, a tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima u većini mesta suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo sredinom dana i posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Na visokim planinama očekuje se kratkotrajno provejavanje snega. Vetar će biti slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura kretaće se od jedan do sedam stepeni, a najviša dnevna od 15 do 21.
U Beogradu će ujutru biti hladno na širem području grada uz mogućnost slabog prizemnog mraza, a tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren, posle podne kratkotrajno pojačan, severnih pravaca. Najniža temperatura od tri do sedam, a najviša dnevna oko 19 stepeni.
U Srbiji će u nedelju i početkom sledeće sedmice jutra biti hladna još sa slabim prizemnim mrazem ponegde. Tokom dana pretežno sunčano i toplije sa najvišom dnevnom temperaturom u nedelju od 17 do 23, a tokom sledeće sedmice od 23 do 27 stepeni. Od srede promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.
U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu. Biometeorološka prognoza za subotu, 2. maj:
Biometeorološke prilike će biti i dalјe relativno povolјne. Ipak, oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Glavobolјa i poremećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije.
Zajecaronline/J.V.
