Od 5. maja počinje puna primena SEPA sistema u Srbiji

U Srbiji će od utorka, 5. maja biti operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije. Obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju.

Među njima je svih 27 članica Evropske unije, zemlje Evropskog ekonomskog prostora (Island, Norveška i Lihtenštajn), Švajcarska, Velika Britanija,. Kao i Andora, Monako, San Marino, Vatikan, Albanija, Crna Gora, Moldavija, Severna Makedonija i Srbija.

Srbija je u maju prošle godine zvanično postala 41. član SEPA (Single Euro Payments Area / Jedinstveno područje plaćanja u evrima). Što omogućava da se bezgotovinska plaćanja u evrima obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja.

Ove promene značajno će olakšati i ubrzati transfere novca i smanjiti troškove transakcija iz Srbije ka inostranstvu, kao i iz inostranstva u Srbiju.

Pristupanje sistemu SEPA predstavlja važan deo sveobuhvatnog procesa evropskih integracija Srbije i daljeg usklađivanja domaćeg finansijskog sistema s pravnim i institucionalnim okvirom Evropske unije.

Narodna banka Srbije ima ključnu ulogu u ovom procesu – i kao učesnik u SEPA platnim šemama i kao nadzorni organ. Koji prati i koordinira proces pristupanja poslovnih banaka u Srbiji sistemu SEPA, vodeći računa o ispunjenosti svih regulatornih, tehničkih i operativnih standarda.

Kao banka države, Narodna banka Srbije omogućava direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima efikasnije i ekonomičnije obavljanje platnog prometa u evrima. Kao i lakšu integraciju u evropske finansijske tokove.

Pristupanje sistemu SEPA predstavlja značajan korak u daljoj modernizaciji platnih usluga i usklađivanju s najboljim evropskim standardima i praksama.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

