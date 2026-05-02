PALA PRVA KLAPA! Hype produkcija započela snimamje nove serije „Tate u drugom stanju“!

Pala je prva klapa za novu seriju pod nazivom „Tate u drugom stanju“, koja već na samom startu privlači veliku pažnju javnosti.

Iza projekta stoji producent, vlasnik i direktor Hype imperije, Saša Mirković, dok režiju potpisuje rediteljka Suzana Purković.

Scenario su zajednički radili Kosta Peševski i Petar Mihajlović, a zanimljivo je da je priča inspirisana knjigom Vanje Bulića.

U glavnim ulogama: Jovo Maksić, Milica Stefanović, Zoran Cvijanović, Zlatko Rakonjac, Vanja Milačić, Milutin Milošević, Dimitrije Ilić, Nedeljko Tepavčević, Una Đorđević.

Takođe u seriji igraju i: Miloš Đorđević, Đorđe Stojković, Jovan Simeunović, Ivana Dudić, a na snimanju su danas bili i Bane Tomašević i Rastko Janković.

Serija donosi duhovitu i dinamičnu priču smeštenu u svet televizijske produkcije. U fokusu je lik Bojana, uspešnog marketinškog stručnjaka koji odlučuje da napravi veliki zaokret u karijeri i upusti se u produkciju igranog programa. Njegova ideja da oživi zaboravljeni scenario vodi ga u avanturu punu izazova. Od sukoba generacija na setu, preko kreativnih nesuglasica, pa sve do finansijskih prepreka, koje prete da ugroze ceo projekat.

Okupljajući ekipu sastavljenu od veterana i mladih talenata, Bojan pokušava da pronađe balans između haosa i ambicije, ne sluteći da ga na kraju čeka niz obrta koji će mu zauvek promeniti život i karijeru.

„Tate u drugom stanju“ obećava spoj humora, drame i realnih situacija, a obzirom na jaku autorsku ekipu i intrigantnu radnju, očekivanja publike su već sada velika. Snimanje je zvanično počelo danas, a premijera se željno iščekuje.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!