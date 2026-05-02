Brižit Makron iskreno: “Videla sam glupost i zlobu sveta”

Brižit Makron iskreno…

Supruga francuskog predsednika Brižit Makron izjavila je da je gotovo decenija provedena u Jelisejskoj palati učinila tužnijom i pesimističnijom. Navodeći da je tokom tog perioda videla tamnu stranu sveta, glupost i zlobu.

U intervjuu za francuski list “Tribin dimanš”, ona je rekla da je njen život pre dolaska njenog supruga na vlast bio znatno jednostavniji.

“Ranije sam imala normalan život, decu, posao, uspone i padove, kao svi. Ovih 10 godina ovde prošlo je veoma brzo. Bile su izuzetno intenzivne. Videla sam tamnu stranu sveta, glupost i zlobu”, istakla je Brižit Makron i otkrila da piše i dnevnik koji nikome nije pokazala.

Dodala je da joj je danas ponekad teško da sagleda stvari pozitivno i da ima trenutke kada je pesimistična, što ranije nije bila.

“Ponekad mi je teško da vidim da je nebo plavo”, rekla je ona.

Brižit Makron (73), bivša profesorka drame, našla se u centru pažnje javnosti od kada je njen suprug Emanuel Makron izabran za predsednika Francuske 2017. godine.

Emenuel Makron (48) izjavio je prošle nedelje tokom posete Kipru da nakon završetka mandata ne planira da ostane u politici.

“Nisam se bavio politikom pre i neću se njome baviti posle“, rekao je on. Tokom njegovog mandata, Brižit Makron bila je česta meta teorija zavere i lažnih optužbi na društvenim mrežama. Uključujući tvrdnje o njenom identitetu, što su francuske vlasti više puta demantovale, navodi “Tribun dimanš”.

Početkom godine, 10 osoba osuđeno je za sajber-uznemiravanje prve dame Francuske, što je, prema navodima medija, negativno uticalo na njeno fizičko i mentalno zdravlje.

U Francuskoj predsednik može da ima najviše dva uzastopna mandata, ali nakon pauze ima pravo da se ponovo kandiduje, što bi moglo da omogući Makronu da učestvuje na izborima 2032. godine, navodi list.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

