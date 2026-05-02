Internet bruji! Šta je Tejlor Svift htela da poruči ovim detaljem

Misteriozni tajmer za odbrojavanje se nakratko pojavio, a zatim nestao na zvaničnom sajtu Tejlor Svift, odbrojavajući do 2. maja. Stranica se brzo vratila u normalan izgled, ali su fanovi već počeli da razvijaju teorije o mogućem iznenađenju.

Nije jasno da li je u pitanju tehnička greška ili pevačica zaista nešto najavljuje, ali su fanovi primetili zanimljiv detalj. Oblaci u pozadini tajmera su gotovo identični onima iz čuvenog animiranog filma “Priča o igračkama”.

Neki ističu da izduženi oblik oblaka pored slova “T” podseća na prepoznatljiv vizuelni stil filma. Dodatnu sumnju budi činjenica da Tejlor Svift i engleski naslov filma, “Priča o igračkama”, dele iste inicijale, TS.

🚨| NEW COUNTDOWN ON TAYLOR’S WEBSITE ☁️ pic.twitter.com/bvSDzEhfYK — Taylor Swift Updates 💎 (@swifferupdates) April 30, 2026

Teorije su dodatno podstaknute najavom da će peti deo filma, “Priča o igračkama 5”, stići u bioskope u junu ove godine. To je mnoge navelo da spekulišu da bi Svift mogla da objavi pesmu koja će biti deo zvaničnog saundtreka filma, što je već pokrenulo brojne diskusije na društvenim mrežama.

Zajecaronline/24sedam/J.V.

