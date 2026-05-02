Italijanski teniser Janik Siner ubedljiv protiv Artura Fisa za finale u Madridu!

Italijanski teniser Janik Siner, prvi na ATP listi, plasirao se u finale Mastersa u Madridu, pošto je danas savladao Francuza Artura Fisa rezultatom 6:2, 6:4.

Meč je trajao manje od sat, a Sineru je upisao 27. pobedu u nizu na Mastersima, čime se dodatno približio rekordu Novaka Đokovića od 31.

Ujedno se plasirao u peto Masters finale zaredom, što su prethodno uspeli da urade samo još Đoković i Nadal.

Uz to, sada ima 22 pobede zaredom i to uz svega jedan izgubljeni set.

Rival u finalu biće mu pobednik duela Aleksandar Bloks (Belgija) – Aleksandar Zverev (Nemačka).

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

