Stroge kazne za vlasnike pasa u italijanskom gradu Livorno

Gradska uprava u italijanskom gradu Livorno donela je odluku kojom se vlasnici pasa obavezuju da u periodu od 20. maja do 31. oktobra nose vodu i odmah čiste mokraću svojih ljubimaca. I to sa javnih i privatnih površina otvorenih za javnost, uz zabranu vršenja nužde u blizini ulaza u zgrade i izloga, saopštile su gradske vlasti.

Odluka predviđa da vlasnici pasa moraju tokom šetnje da poseduju boce ili prskalice sa vodom, bez hemijskih dodataka, i da odmah isperu površine na kojima životinje izvrše nuždu. Uključujući trotoare, ulice, javne površine i vozila parkirana na javnim mestima, precizira se u saopštenju grada.

Nepoštovanje ove odluke povlači novčanu kaznu u iznosu od 25 do 500 evra, dok je počinilac dužan da sanira nastalu štetu, navodi se u odluci.

Odlukom gradonačelnika koja je doneta nakon brojnih prijava građana zbog neprijatnih mirisa i higijenskih problema u urbanim zonama, uvedene su nove obaveze za vlasnike pasa.

Kako je navedeno u saopštenju grada, lokalne vlasti su ukazale na sve veći broj kućnih ljubimaca, posebno pasa. Kao i na probleme koji nastaju usled prisustva životinjskih izlučevina u javnom prostoru namenjenom boravku građana.

Gradske vlasti ističu da je mera uvedena kao privremena, u periodu povišenih temperatura. Kako bi se očuvali higijena, urednost i kvalitet života u urbanim sredinama.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

