GLAVNI GLUMAC SERIJE „TATE U DRUGOM STANJU“ OTKRIO DETALJE KOJI ĆE ODUŠEVITI SVE! Jovo Maksić o saradnji sa Hype produkcijom!
Snimanje velikog projekta „Tate u drugom stanju“ zvanično je počelo danas, a očekivanja su već sada ogromna! Reč je o novoj seriji iza koje stoji Hype produkcija, na čijem je čelu Saša Mirković.
U glavnoj ulozi našao se Jovo Maksić, koji nije krio oduševljenje zbog rada na ovom projektu.
–Očekuje vas puno smeha i zabave– poručio je glumac na samom početku, jasno stavljajući do znanja kakvu atmosferu publika može da očekuje.
Maksić je posebno istakao saradnju sa rediteljkom Suzana Purković:
–Suzana je sjajna rediteljka, već sam sarađivao sa njom i Hype produkcijom – rekao je, dodajući da je radna energija na setu već sada na visokom nivou.
Glumac je naglasio i da nema mesta tremi:
–Nema treme, ekipa se sjajno uklopila, – istakao je Maksić, otkrivajući da među kolegama vlada odlična hemija.
Posebno mu, kako kaže, prija što je u pitanju komedija:
–Prija mi da glumim u komediji, to mi dođe kao terapija–, iskreno je priznao glavni glumac serije „Tate u drugom stanju“, Jovo Maksić. Obzirom na jaku glumačku ekipu i iskusni autorski tim, nema sumnje da će „Tate u drugom stanju“ doneti osveženje na domaćoj sceni i osvojiti gledaoce širom regiona.
Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.
