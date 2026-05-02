OVAKO IZGLEDA NAJNOVIJI STUDIO U REGIONU! Hype produkcija otvorila vrata spektakularnog prostora! Scena kao iz svetskih serija!
Na Beogradskom sajmu, u Hali 9, zablistao je potpuno novi studio Hype produkcije, koji već na prvi pogled ostavlja bez daha!
Reč je o prostoru koji je urađen po najvišim svetskim standardima, sa pažljivo osmišljenim scenografijama koje odišu toplinom, stilom i autentičnošću. Svaki detalj je doveden do savršenstva. Od modernih dnevnih soba i kuhinja, preko kancelarijskih setova, pa sve do profesionalno opremljenih prostorija i van seta.
Upravo u ovom impresivnom ambijentu snima se nova serija „Tate u drugom stanju“, koja već sada privlači ogromnu pažnju javnosti. Raznovrsnost scenografije omogućava da svaka scena izgleda kao da je snimana na potpuno različitim lokacijama, iako se sve odvija unutar vrhunski opremljenog studija.
Poseban utisak ostavlja spoj funkcionalnosti i estetike. Prostor nije samo vizuelno atraktivan, već je i maksimalno prilagođen potrebama produkcije, što omogućava brzu i efikasnu realizaciju snimanja.
Ovo je veliki iskorak u domaćoj serijskoj industriji i jasan signal da se Hype produkcija kreće ka samom vrhu svetske scene.
Jedno je sigurno, ono što nastaje u Hali 9 tek će se gledati i dugo pamtiti!
Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.
