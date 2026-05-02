„Ako se po jutru dan poznaje…“ Bane Tomašević oduševljen početkom snimanja serije „Tate u drugom stanju“

Snimanje velikog projekta „Tate u drugom stanju“ zvanično je počelo danas, a očekivanja su već sada ogromna. Reč je o novoj seriji iza koje stoji Hype produkcija, na čijem je čelu Saša Mirković.

Glumac Bane Tomašević za Hype TV otkrio je prve utiske sa seta i kako je protekao prvi dan snimanja.

– Mnogo bolje nego što sam očekivao, obično su prvi snimajući dani malo laganiji dok ekipa uđe u štos. Međutim, zaista je bilo fenomenalno, baš sam sa Jovom Maksićem komentarisao da smo izuzetno brzo snimili sve scene, a bilo je nekoliko baš komplikovanih scena, tako da, ako se po jutru dan poznaje, onda će ovo biti dobar posao – rekao je Bane.

S obzirom na to da serija nosi zanimljiv naziv „Tate u drugom stanju“, glumac je otkrio i poneki detalj o svom liku, ali nije želeo da otkriva previše.

– Pa ne smem puno da pričam o seriji, ali mogu samo da kažem da ja igram advokata koji se zove Filip i eto, to je to, neka gledaju seriju – rekao je Bane.

Serija „Tate u drugom stanju“ nastala je po knjizi Vanje Bulića, a Tomašević je govorio i o odgovornosti prenošenja takvog dela na ekran.

– Pa ono što je najvažnije, Vanja piše onako pitko, narodski i zanimljivo, a verujem da je glumačka ekipa takvog kvaliteta da će to izneti na najbolji mogući način i meni je jako drago, iako mi je Vanja dobar prijatelj i jako ga poštujem, drago mi je da radim na projektu koji je on pisao – rekao je Bane.

Govoreći o svom nedavnom gostovanju u muzičkom takmičenju „Hype Zvezde“, Bane je podelio i utiske iz žirijske stolice.

– Bilo je vrlo zabavno, mislim zaista su to sve velika imena, uvek je zadovoljstvo biti sa tako velikim zvezdama u društvu. Mislim da sam se lepo uklopio u žiri, nisam bio strog, mislim da sam bio pravičan. To moje gostovanje je bilo ništa posebno, mislim ja tu ništa nisam mogao da promenim. Ipak tu postoji ekipa ljudi koji su zaduženi za pravo žiriranje, ja sam bio kao žiri u pokušaju – rekao je glumac.

Za kraj, osvrnuo se i na predstojeće koncerte Vesne Zmijanac u Beogradu, koji izazivaju veliku pažnju javnosti.

– Vesna mi je komšinica i obećala mi je karte. Ali nema veze, Vesna je jedna jako velika zvezda, iako mi ne da karte ja ću kupiti – rekao je Bane kroz osmeh.

