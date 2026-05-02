EKSKLUZIVNO! Rediteljka Suzana Purković o seriji i svom radu: „Moj profesionalni život se deli na pre i posle dolaska u Hype! Verujem da će ova serija prevazići „Aviondžije“

Snimanje serije „Tate u drugom stanju “ startovalo je danas, a rediteljka Suzana Purković je za Hype dala ekskluzivnu izjavu.

– Moj profesionalni život se deli na pre i posle dolaska u Hype! Ekipa i ja bismo voleli da radimo ovde do kraja života! Predivno i prelepo, poštovanje, uslovi koje imamo! – Poručila je Purković koliko joj znači saradnja sa Sašom Mirkovićem i Hype produkcijom.

Ona je istakla i poverenje koje joj je ukazao Saša Mirković:

– Saša Mirković mi je dao veliku odgovornost, ali i slobodu.

Rediteljka je otkrila i da je novi studio završen neverovatnom brzinom:

–Novi studio je napravljen u rekordnom roku.

Kada je reč o samoj seriji „Tate u drugom stanju“. Publiku očekuje pravo iznenađenje:

– Serija će biti zanimljiva i drugačija. Moći će da je prati cela porodica.

Za kraj, Purković je imala snažnu poruku i velika očekivanja:

– Verujem da će ova serija prevazići „Aviondžije“.

Sudeći po prvim reakcijama sa seta, pred nama je projekat koji bi mogao da obori sve rekorde gledanosti.

