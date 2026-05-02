EKSKLUZIVNO! Rediteljka Suzana Purković o seriji i svom radu: „Moj profesionalni život se deli na pre i posle dolaska u Hype! Verujem da će ova serija prevazići „Aviondžije“
Snimanje serije „Tate u drugom stanju “ startovalo je danas, a rediteljka Suzana Purković je za Hype dala ekskluzivnu izjavu.
– Moj profesionalni život se deli na pre i posle dolaska u Hype! Ekipa i ja bismo voleli da radimo ovde do kraja života! Predivno i prelepo, poštovanje, uslovi koje imamo! – Poručila je Purković koliko joj znači saradnja sa Sašom Mirkovićem i Hype produkcijom.
Ona je istakla i poverenje koje joj je ukazao Saša Mirković:
– Saša Mirković mi je dao veliku odgovornost, ali i slobodu.
Rediteljka je otkrila i da je novi studio završen neverovatnom brzinom:
–Novi studio je napravljen u rekordnom roku.
Kada je reč o samoj seriji „Tate u drugom stanju“. Publiku očekuje pravo iznenađenje:
– Serija će biti zanimljiva i drugačija. Moći će da je prati cela porodica.
Za kraj, Purković je imala snažnu poruku i velika očekivanja:
– Verujem da će ova serija prevazići „Aviondžije“.
Sudeći po prvim reakcijama sa seta, pred nama je projekat koji bi mogao da obori sve rekorde gledanosti.
Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar