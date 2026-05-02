Zdravstveno stanje Brusa Vilisa sve gore: Porodica odlučila – doniraće njegov mozak posle smrti za istraživanje

Zdravstveno stanje Brusa Vilisa sve gore?!

Brus Vilis je 19. marta proslavio 71. rođendan, ali sada od porodice stiže loša vest da je njegovo zdravstveno stanje sve gore i da on toga nije svestan.

Pordica Brusa Vilisa donela je i jednu tešku odluku u ovom trenutku dok se on još bori sa zdravljem, a to je da će nakon smrti donirati njegov mozak u medicinske svrhe. Ema je istakla da je ova odluka u emotivnom smislu bila vrlo teška, ali da se nadaju da će doprineti boljem istraživanju i razumevanju ove bolesti.

Pre par godina glumac je objavio da se bori sa frontalnom temporalnom demencijom, što znači da sve više i više gubi pamćenje i ne raspoznaje ljude oko sebe.

– Doniraću mozak Brusa Vilisa nakon njegove smrti za istraživanje. To je teška odluka, ali sam odlučila da to uradim jer smatram da je neophodno razumeti ovu vrstu demencije – rekla je prošle godine Ema Heming Vilis, supruga Brus Vilisa.

Zajecaronline/24sedam/J.V.