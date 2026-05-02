Palavan, jedno od najlepših ostrva Filipina, sve češće privlači putnike željne netaknute prirode i autentičnih iskustava. Ovaj arhipelag u regionu Mimaropa poznat je po dramatičnim pejzažima, kristalno čistom moru i prizorima koji deluju gotovo nestvarno.

Iako su Filipini odavno sinonim za rajske plaže, Palavan se izdvaja po svojoj raznolikosti, od podzemnih reka i bujne vegetacije do skrivenih laguna i bogatog podvodnog sveta. Upravo zbog toga ova destinacija sve češće zauzima prvo mesto na listama najpoželjnijih putovanja.

Podzemna reka i pećine koje oduzimaju dah

Jedna od najpoznatijih atrakcija je podzemna reka u Porto Prinsesi, koja predstavlja jedinstven prirodni fenomen. Posetioci imaju priliku da čamcem prođu kroz dugačke pećinske kanale, dok ih okružuju impresivne formacije stena.

Unutrašnjost pećina krase stalaktiti i stalagmiti neobičnih oblika, koji stvaraju gotovo nadrealan ambijent. Ovaj doživljaj ostavlja snažan utisak i često se opisuje kao jedno od najposebnijih iskustava na Filipinima.

Prirodni park Tubataha važi za jedno od najvažnijih podvodnih područja na svetu. Ovo mesto obiluje raznovrsnim morskim životom, uključujući stotine vrsta riba i korala, kao i delfine, ajkule i kitove.

Zbog izuzetne biodiverzitetske vrednosti, Tubataha je omiljena destinacija za ronioce koji žele da istraže netaknuti morski svet. Kristalno čista voda omogućava odličnu vidljivost, što dodatno doprinosi jedinstvenom iskustvu.

Pravi raj za ronioce!

Kako stići iz Srbije do Palavana?

Najčešća ruta podrazumeva let iz Beograda do Manile ili Cebua. Nakon dolaska na Filipine, put se nastavlja unutrašnjim letom ka Palavanu, najčešće do Puerto Princese, El Nida ili Korona. Ukupno putovanje može trajati od 18 do čak 30 sati, u zavisnosti od konekcija.

Koliko košta put na Palavan

Cena avio karata varira u zavisnosti od perioda i termina kupovine. Povratna karta iz Srbije do Filipina najčešće se kreće između 900 i 1.800 evra, dok unutrašnji let do Palavana dodatno košta oko 50 do 150 evra. Kada se uračunaju smeštaj i dnevni troškovi, desetodnevno putovanje može koštati od oko 1.200 evra u budžetskoj varijanti, pa do preko 3.000 evra za luksuzniji boravak.

Zajecaronline/24sedam/J.V.

