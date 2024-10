“Zoranovi dani”: Pozorište iz Tivta nastupilo s predstavom “Ćelava pjevačica”, “brk” otišao u ruke sjajne Olge Odanović

Drama apsurda na sceni zaječarskog pozorišta – Trećeg dana festivala nastupilo pozorište iz Tivta sa predstavom “Ćelava pjevačica”

U okviru 33. Festivala “Dani Zorana Radmilovića”, pred zaječarskom publikom odigrana je predstava “Ćelava pjevačica” u produkciji Centra za kulturu Tivat iz Crne Gore. Predstavu je po tekstu rumunsko-francuskog pisca Ežena Joneska režirao Jagoš Marković, kome je ovo bio nažalost poslednji projekat.

U predstavi, jedan stariji bračni par dočekuje drugi mlađi par, i kroz seriju besmislenih rečenica i razgovora prikazuju otuđenje sveta oko nas uz neverovatnu dozu apsurda i komičnih situacija koje su izazivale smeh u publici.

Novu verziju drame kojom je pedesetih godina prošlog veka ustanovljen novi žanr, teatar apsurda, Jagoš Marković režirao je u produkciji Centra za kulturu Tivat. Za ovu predstavu dobio je poslednju nagradu u karijeri Plaketu ,,Ivana Tomičić“ za poseban doprinos teatru i festivalu Purgatorije.

“Zoranov brk” za sjajnu Olgu Odanović

Od prvih scena prepuno gledalište je bilo poneseno izvanrednom glumačkom igrom. Svojom raskošnom glumačkom kreacijom istakla se glumica Olga Odanović, koja je za ulogu gospođe Borio dobila nagradu “Zoranov brk” za najbolju glumicu u predstavi.

“Volim komediju apsurda. Bliska je mom senzibilitetu. Međutim, to nije nimalo lako napraviti. Moramo naći dobar ključ i slediti ga. Prošli smo intenzivan, divan proces radeći ovu predstavu. Gde god da igramo “Ćelavu pjevačicu” igramo je u čast Jagoša Markovića i u čast Jagoševog pozorišta. Ceo ansambl ovog komada sastavljen je od njegovih prijatelja i od nekog ko Jagoša razume. On je bio pun razumevanja i mislim da nijedan reditelj nije voleo glumce kao Jagoš Marković. Sa njim sam radila puno predstava od treće godine akademije pa do prošlog leta. Nikada nećemo dati da se ova predstava raspadne i čuvaćemo je dokle god budemo bili u stanju da je igramo“, rekla je ona.

Ističe da je počastvovana što je u Zoranovom gradu i što je dobila nagradu koja se dodeljuje u njegovu čast.

„Upoznala sam ga davno, dok sam završavala Filozofski fakultet. On je bio jedan od tih koji mi je dao vetar u leđa da se odlučim za drugo zanimanje, a to je gluma“, rekla je na okruglom stolu kritike glumica Olga Odanović.

U najnovijoj verziji čuvenog Joneskovog dela, pored Olge Odanović, Branka Vidakovića i Dubravke Drakić, igraju i Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Bane Popović.

Na programu četvrte festivalske večeri biće predstava “Nije smrt biciklo (da ti ga ukradu)” u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda.

