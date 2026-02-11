ZLATO ZA ŠVAJCARCA: Franjo fon Almen osvojio treću zlatnu medalju na ZOI

Švajcarski skijaš Franjo fon Almen osvojio je danas zlatnu medalju u superveleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Fon Almen je do pobede na stazi u Bormiju stigao u vremenu 1:25.32. Ovo je bila treća zlatna medalja za švajcarskog skijaša na ovogodišnjim ZOI. On je prethodno osvojio zlato u spustu i timskoj kombinaciji.

Fon Almen je postao treći alpski skijaš u istoriji sa tri zlata na istim ZOI posle Austrijanca Tonija Zajlera (1956. u Kortini) i Francuza Žan-Kloda Kilija (1968. u Grenoblu).

Srebrna medalja u superveleslalomu je pripala Amerikancu Rajanu Kokran-Ziglu (1:25.45), dok je do bronzanog odličja stigao Švajcarac Marko Odermat (1:25.60).

