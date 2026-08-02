Požari u Francuskoj su uglavnom pod kontrolom

Požari u Francuskoj danas su uglavnom pod kontrolom, saopštio je francuski premijer Sebastijen Lekorni.
“Generalno govoreći, požari u našoj zemlji sada su pod kontrolom i vratili smo se u stabilniju situaciju”, rekao je Lekorni, javlja Figaro.
Dodao je da bi, u slučaju da se uslovi ponovo pogoršaju, vlada nastatavila da sprovodi neophodne mere.
Lekorni je ocenio da odlazak u provinciju Žirondu, gde je požar sada lokalizovan, predstavlja “gest solidarnosti”, uprkos tome što su pojedini stručnjaci upozorili turiste da razmotre druge destinacije.
Prema podacima evropskog sistema za praćenje požara, u Francuskoj je od početka godine izgorelo oko 119.000 hektara, čime je 2026. već oborila rekord po površini zahvaćenoj požarima u poslednjih 20 godina satelitskog praćenja.
Šumski požari se lakše šire jer su vegetacija i zemljište mesecima veoma suvi, što je dodatno pogoršano nedavnim izuzetno jakim toplotnim talasima.
Zajecaronline/Tanjug/J.V.
KONCERT ACE LUKASA
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
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