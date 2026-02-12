ZLATO ZA SKIJAŠICU: Italijanka Federika Brinjone osvojila zlatnu medelju na ZOI

Italijanska skijašica Federika Brinjone osvojila je danas zlatnu medalju u superveleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

ZLATO ZA SKIJAŠICU

Brinjone je do pobede na stazi u Kortini d’Ampecu stigla u vremenu 1:23.41. Italijanka je danas stigla do četvrte medalje u karijeri u alpskom skijanju na Zimskim olimpijskim igrama.

Brinjone je na ZOI u Pjongčangu 2018. osvojila bronzu u veleslalomu, dok je u istoj disciplini četiri godine kasnije na ZOI Pekingu stigla do srebra, a na istim Igrama uzela je i bronzano odličje u kombinaciji.

Srebrna medalja u superveleslalomu u Kortini d’Ampeco pripala je Francuskinji Roman Miradoli (1:23.82), dok je do bronzanog odličja stigla Austrijanka Kornelija Huter (1:23.93).

Zajecaronline/tanjug/N.B.

