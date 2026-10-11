Životinje na novim novčanicama Banke Engleske umesto istorijskih ličnosti

Kukuvije, bumbari, morski papagaji i ježevi naći će se na novim novčanicama Banke Engleske, zamenjujući likove istorijskih ličnosti, među kojima je i bivši britanski premijer Vinston Čerčil, saopštila je Centralna banka.

Odluka da se umesto slavnih Britanaca prikažu domaće životinjske vrste doneta je nakon javnih konsultacija, u kojima je gotovo 500.000 ljudi glasalo između 18 ponuđenih životinja, preneo je Rojters.

Najviše glasova dobio je bumbar sa žutim vrhom repa, a sledili su ga kukuvija i evropski jež. Crvena lisica i vodomar dobili su više glasova od morskog papagaja, koji je izabran kako bi među motivima bila zastupljena i morska životinja.

Banka Engleske navela je da će novi motivi učiniti novčanice prepoznatljivijim i težim za falsifikovanje.

Odluka je, međutim, izazvala razočaranje političara širom političkog spektra. Ujedno i podstakla nagađanja da centralna banka želi da izbegne kontroverze povezane sa istorijskim ličnostima.

Upotreba gotovine u Velikoj Britaniji poslednjih godina naglo je opala, posebno nakon pandemije koronavirusa. Manje od 10 odsto plaćanja obavljeno je gotovinom 2024. godine.

Na novim novčanicama i dalje će se nalaziti lik monarha.

Prva za zamenu biće novčanica od pet funti sa likom Čerčila, izdata 2016. godine. Potom novčanice od 10 funti sa likom autorke Džejn Ostin. Zatim od 20 funti sa slikarom Dž. M. V. Tarnerom i od 50 funti sa matematičarem Alanom Tjuringom.

Zaječaronline/Tanjug/N.S.

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