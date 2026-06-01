Zbog radova POJEDINI POTROŠAČI BEZ STRUJE!
Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na redovnom održavanju mreže sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.
Zbog toga, sutra, 2. juna, u periodu od 08:00 do 10:00 časova, bez električne energije biće Javorska ulica, Dubrovačka, deo Ulice Zorana Radmilovića, dok od 11:00 do 12:00 časova, struju neće imati Hala sportova na Kraljevici.
“ Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje. Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom“, navodi se u saopštenju.
Zajecaronline/J.V.
