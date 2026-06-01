U Srbiji danas toplo i nestabilno vreme! U Zaječaru do 26 stepeni!

U Zaječaru danas maksimalna dnevna do 26 stepeni! Dok se u drugom delu dana očekuju padavine!

U Srbiji se danas očekuje toplo i nestabilno vreme, sa temperaturom do 31 stepen, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne krajeve, sredinom dana proširiće se na zapadne, a posle podne i na ostale predele Srbije, uslovljavajući kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom uz skretanje vetra na umeren severozapadni.

Lokalno se očekuju izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Najniža temperatura biće od 11 do 19 stepeni, a najviša od 23 na severozapadu do 31 stepen na jugoistoku zemlje.

U Srbiji danas toplo i nestabilno vreme!

U Beogradu će biti toplo i nestabilno vreme. Nakon sunčanog jutra, pre podne uslediće postepeno povećanje oblačnosti, a posle podne će biti nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 19, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

RHMZ je objavio upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode od 1. do 4. juna. Prema prognozi, idućih sedam dana u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme.

Za konkretne lokacije biće izdavano hitno upozorenje 1 do 2 časa unapred.

Zajecaronline/J.V.

