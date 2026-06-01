Vučić zahvalio Trampu na poštovanju koje je pokazao prema Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je sinoć američkom predsedniku Donaldu Trampu na poštovanju koje je pokazao prema Srbiji, istakavši da će odnosi dve zemlje „ići samo uzlaznom linijom“.

„Hvala predsedniku Donaldu Trampu na poštovanju koje je pokazao prema našoj zemlji i verujem da će odnosi Srbije i Amerike ići samo uzlaznom linijom“, napisao je Vučić na svom nalogu na mreži Instagram, u okviru objave na kojoj se vidi da je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social podelio Vučićev intervju za portal Brajtbart.

U tom intervjuu, objavljenom ranije juče, Vučić je između ostalog naveo da je Tramp mnogo popularniji u Srbiji od bilo kog drugog američkog lider.

Vučić je u intervjuu, koji je dao pre odlaska u Peking prošle nedelje, a koji je objavljen u nedelju, rekao da u Srbiji Tramp ima „ubedljivo najveću podršku“ u odnosu na bilo koji drugi deo Evrope i da čak ni države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane ne mogu da se porede sa naklonošću koju Tramp ima ovde.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)



„Ono što mogu da kažem jeste da sam bio iznenađen nekim komentarima koji su izneti u štampi u Sjedinjenim Državama, gde su neke druge evropske zemlje u prošlosti isticane kao uporišta Donalda Trampa, jer je svima nama bilo veoma očigledno da je u Srbiji on imao ubedljivo najveću podršku, govoreći o predizbornoj kampanji, i ta podrška je čak i u to vreme premašila 75 odsto onih koje su utvrđene naravno – što nije bio slučaj, čak ni u Sjedinjenim Državama. Nigde drugde“, rekao je Vučić.

Zajecaronline/Alo/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!