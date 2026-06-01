Društvo Horoskop Izdvajamo Vesti

Dnevni horoskop za ponedeljak, 1. jun: Bikovi dobijaju dobre vesti, Vage očekuje bitan razgovor, a evo šta čeka ostale!

01.06.2026.
foto: pixabay

Dnevni horoskop za ponedeljak, 1. jun: Bikovi dobijaju dobre vesti, Vage očekuje bitan razgovor, a evo šta čeka ostale!

Saznajte šta su vam planete pripremile…

Ovan

Ponedeljak ti donosi ubrzan tempo i mnogo obaveza od samog jutra. Imaćeš potrebu da sve završiš odmah, ali pokušaj da ne ulaziš u nepotrebne rasprave. U ljubavi je važna iskrenost.

Bik

Fokusiraćeš se na stabilnost i praktične stvari. Moguće su dobre vesti vezane za posao ili novac. Emotivno ti prija osoba koja ume da te smiri i razume bez mnogo objašnjavanja.

Blizanci

Bićeš veoma komunikativan i pun ideja. Dan je odličan za dogovore, razgovore i nova poznanstva. Paži samo da ne obećaš više nego što možeš da ispuniš.

Rak

Emocije i posao mogu se pomešati više nego što želiš. Neko iz okruženja može očekivati tvoju podršku ili savet. Veče donosi potrebu za mirom i bliskim ljudima.

Lav

Želiš da pokažeš koliko možeš i da ostaviš utisak. Moguće je priznanje, kompliment ili zanimljiv susret. Ljubavna energija je pojačana, posebno kroz spontane razgovore.

Devica

Bićeš usmeren na detalje i organizaciju. Dan je dobar za rešavanje zaostalih obaveza i pravljenje novih planova. Obrati pažnju na umor i ne preuzimaj sve na sebe.

Vaga

Odnosi sa ljudima biće ti glavna tema dana. Moguće je pomirenje, važan razgovor ili nova simpatija. Potrudi se da ne potiskuješ ono što zaista osećaš.

Dnevni horoskop za ponedeljak, 1. jun: Bikovi dobijaju dobre vesti, Vage očekuje bitan razgovor, a evo šta čeka ostale!

Škorpija

Intuicija ti pomaže da prepoznaš šta je najbolje za tebe. Na poslu ili u školi možeš imati osećaj da neko pažljivo prati tvoje poteze. Emotivno si dublji i zatvoreniji nego inače.

Strelac

Ponedeljak ti donosi želju za promenom i kretanjem. Mogući su novi planovi, poziv za izlazak ili zanimljiva vest. Energija ti raste kako dan prolazi.

Jarac

Bićeš ozbiljan i fokusiran na ciljeve. Finansije ili odgovornost prema drugima mogu ti biti važna tema. Ne zaboravi da napraviš prostor i za odmor.

Vodolija

Dan donosi neočekivane ideje i zanimljive razgovore. Neko može pokušati da ti priđe na drugačiji način nego ranije. Kreativnost i potreba za slobodom su naglašene.

Dnevni horoskop za ponedeljak, 1. jun: Bikovi dobijaju dobre vesti, Vage očekuje bitan razgovor, a evo šta čeka ostale!

Ribe

Bićeš posebno intuitivan i emotivan. Lako ćeš osetiti raspoloženje ljudi oko sebe. Veče je dobro za odmor, muziku, filmove ili razgovor sa osobom kojoj veruješ,

Dnevni horoskop za ponedeljak, 1. jun: Bikovi dobijaju dobre vesti, Vage očekuje bitan razgovor, a evo šta čeka ostale!

Zajecaronline/Najžena/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa,  prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Preporučujemo:

Dodaj komentar