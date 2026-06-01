Snažna eksplozija uzdrmala Maltu!
Snažna eksplozija, praćena nizom manjih detonacija, potresla je u ponedeljak ujutru područje Saline nakon što je došlo do eksplozije u fabrici vatrometa. Eksplozija se dogodila u fabrici vatrometa „Lourdes”. Nastala je velika materijalna šteta na okolnim objektima.
Policija je saopštila da su svi zaposleni u fabrici, kao i stanovnici iz susedstva, pronađeni i da nema nestalih osoba. Detonacija se čula oko 6.30 časova ujutru, a stub gustog dima bio je vidljiv iz brojnih delova ostrva. Građani su prijavili da su udarni talas i podrhtavanje tla osetili čak i u centralnim i severnim delovima zemlje. Nadležne službe su nastavile istragu kako bi utvrdile uzrok eksplozije i procenile razmere nastale štete.
No it’s not wartime in Malta but a fireworks factory explosion. I’m told the blast was heard all over the island. There must be casualties. pic.twitter.com/nkPU0mZTwZ
— Philip Micallef ❤️🖤❤️🖤❤️🖤 (@MicallefPhilip) June 1, 2026
Zajecaronline/tanjug/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar