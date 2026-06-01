Snažna eksplozija uzdrmala Maltu!

Snažna eksplozija, praćena nizom manjih detonacija, potresla je u ponedeljak ujutru područje Saline nakon što je došlo do eksplozije u fabrici vatrometa. Eksplozija se dogodila u fabrici vatrometa „Lourdes”. Nastala je velika materijalna šteta na okolnim objektima.

Policija je saopštila da su svi zaposleni u fabrici, kao i stanovnici iz susedstva, pronađeni i da nema nestalih osoba. Detonacija se čula oko 6.30 časova ujutru, a stub gustog dima bio je vidljiv iz brojnih delova ostrva. Građani su prijavili da su udarni talas i podrhtavanje tla osetili čak i u centralnim i severnim delovima zemlje. Nadležne službe su nastavile istragu kako bi utvrdile uzrok eksplozije i procenile razmere nastale štete.

No it’s not wartime in Malta but a fireworks factory explosion. I’m told the blast was heard all over the island. There must be casualties. pic.twitter.com/nkPU0mZTwZ — Philip Micallef ❤️🖤❤️🖤❤️🖤 (@MicallefPhilip) June 1, 2026

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!