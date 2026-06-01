Sunovrat: Još jedna užasna vest za Novaka Đokovića

Srpski teniser Novak Đoković je kao nikada ranije završio takmičenje na jednom turniru iz serije “velike četvorke”. Zbog toga je skliznuo na ATP listi čak tri mesta i trenutno je sedmi igrač sveta.

Pošto je takmičenje na Rolan Garosu u toku ATP lista nije konačna, ali zanimljivo je kako trenutno izgleda uživo poredak najboljih igrača na svetu. Janik Siner je u drugom kolu zavšio takmičenje, ali sigurno ostaje na prvom mestu iako je izgubio 1,250 bodova, pa će imati 13,500. Karlos Alkaraz zbog povrede ne igra u Parizu, a pošto je prošle godine osvojio trofej sad je izgubio 2.000 poena i posle Rolan Garosa će biti drugi sa 9,960.

Aleksandar Zverev je trenutno najveći favorit za osvajanje trofejs na drugom grend slemu u sezoni, sad je treći sa 5,705, ali čak i da se domogne trofeja neće napredovati na ATP listi. Feliks Ože Alijasim je već napredovao dve pozicije, trenutno je četvrti sa 4,240 bodova, Ben Šelton je iza njega sa 3,920, šesti na svetu je Aleks de Minor sa 3,905 bodova, dok je sedmi Novak Đoković sa 3,760, tri mesta je pokvario plasman. Isti broj bodova na osmoj poziciji ima Danil Medvedev, koji je takođe okončao takmičenje u Parizu. Tejlor Fric je deveti sa 3,720, a Aleksander Bublik na desetoj poziciji sa 2,930.

Od srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je 47. na ATP listi sa 980 bodova. Hamad Međedović je posle Rolan Garosa pokvario plasman za osam mesta, pa je sad 66. sa 844 boda, a Dušan Lajović zauzima 138. poziciju sa 436. Laslo Đere je 222, ima 256 poena.

