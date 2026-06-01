Od Spasovdana se 478.000 vernika poklonilo Bogorodičinom pojasu

Od Spasovdana do nedelje uveče Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC), dodajući da Uprava Hrama o tome vodi tačnu evidenciju.

“Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice obaveštavamo javnost da Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga”, navodi se u saopštenju.

Kako je precizirano, od unošenja Pojasa na Spasovdan, 21. maja uveče, pa do 31. maja u 20.35 časova, kroz Hram Svetog Save je prošlo 478.000 vernika.

Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna 2026. godine, kada će, posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

