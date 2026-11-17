Završena rasprava u Skupštini: Nastavak konstitutivne sednice zakazan za sredu u 10 časova

Rasprava na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine Srbije završena je za danas, a njen nastavak zakazan je za sredu, 18. novembar, u 10 časova.

U Narodnoj skupštini Srbije danas počinje rad 15. saziva parlamenta. Na konstitutivnoj sednici, zakazanoj za 10 časova, poslanici će potvrditi mandate, izabrati predsednika i potpredsednike Skupštine, imenovati generalnog sekretara i odlučivati o sastavu skupštinskih radnih tela i stalnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra, „Studentska lista – Studenti pobeđuju“ osvojila je 140 od ukupno 250 poslaničkih mandata.

Lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, okupljena oko Srpske napredne stranke, ima 103 poslanika.

Preostalih sedam mandata pripalo je manjinskim listama: Savezu vojvođanskih Mađara i Albanskoj koaliciji po dva, dok liste Rasima Ljajića, SDA Sandžaka i Usame Zukorlića imaju po jednog poslanika.

Do izbora novog predsednika parlamenta sednicom će predsedavati najstariji poslanik, profesor Stojan Radenović. Za konstituisanje Skupštine potrebno je da budu potvrđeni mandati najmanje dve trećine poslanika, nakon čega sledi polaganje poslaničke zakletve.

U međuvremenu, počelo je okupljanje u Pionirskom parku, na koje su pozvali studenti. Građani su se okupili kako bi ispratili poslanike Studentske liste na sednicu, a studentima prethodno nije odobreno prisustvo na skupštinskoj galeriji.

Tokom konstitutivne sednice Skupštine Srbije Aleksandar Vučić je govorio duže od sat vremena i pokazao jasan obrazac ponašanja poznat kao sindrom žrtve.

Umesto da preuzme odgovornost za odluke i posledice 14 godina vlasti, on je sistematski svaljivao krivicu na sve osim sebe.

Završena rasprava u Skupštini: Nastavak konstitutivne sednice zakazan za sredu u 10 časova

Vučić je kritike Studentske liste o neefikasnosti prethodnog saziva i pauzi od dva i po sata nakon svega 15 minuta rada odmah okrenuo u napad na novu većinu. Umesto objašnjenja zašto je njegova lista dozvolila takvu praksu, pauzu je predstavio kao nešto što „nije njegova krivica“. Sve što je njegova vlast radila ili odobravala tokom 14 godina – od zakona, preko kadrovskih rešenja, do načina rada institucija – pripisao je „sistemu“, prethodnicima, medijima ili „onima koji nisu hteli da rade“.

Zaječaronline/Komitetet/M.M.

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