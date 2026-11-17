Gašić predložio Čupića za predsednika Skupštine

Poslanik Studentske liste Jugoslav Gašić predložio je da za predsednika Narodne skupštine Srbije bude izabran Aleksandar Čupić.

Obrazlažući predlog, poručio je da na čelu parlamenta treba da bude ličnost čiji autoritet počiva na moralnom integritetu, naučnom poštenju i odgovornosti prema građanima.

– Stoga mi je, u ime poslaničke grupe ‘Studentska lista – Studenti pobeđuju’, izuzetna čast i istorijska obaveza da predložim da za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije bude izabran naš uvaženi univerzitetski profesor – docent dr Aleksandar Čupić – rekao je Gašić.

On je naveo da je Studentska lista osvojila 140 poslaničkih mandata i poverenje više od 2.350.000 građana.

On je ocenio da takav rezultat predstavlja veliku moralnu i političku odgovornost.

Gašić je istakao i da se konstituisanje parlamenta poklapa sa Međunarodnim danom studenata.

Prema njegovim rečima, ovo dodatno obavezuje poslanike da razmišljaju o institucijama koje grade i vrednostima koje ostavljaju budućim generacijama.

U govoru objavljenom na stranici „Studenti pobeđuju“, Gašić je poručio da značaj studentskog pokreta prevazilazi njegove zahteve i političke promene.

Gašić je rekao da predloženi kandidat poseduje osobine potrebne za vođenje parlamenta:

– staloženost, strpljenje, spremnost da sasluša sagovornike i sposobnost da odluke donosi promišljeno.

Gašić predložio Čupića za predsednika Skupštine

Prema njegovim rečima, autoritet predsednika Skupštine treba da proizlazi iz moralnog integriteta, snage argumenta, razuma i dijaloga. Čupića je predstavio kao čoveka koji povezuje odgovornost prema porodici i zajednici sa naučnom posvećenošću traganju za istinom.

Gašić je kritikovao dosadašnji način rada parlamenta, ocenjujući da je ta institucija služila za „legalizaciju i amnestiju bezakonja“ i „simulaciju parlamentarizma“. Poručio je da očekuje da Skupština postane mesto zaštite zakonitosti, ljudskog dostojanstva i slobodne javne reči.

– Njegovo stupanje na ovu svetu dužnost biće nepokolebljivo, institucionalno i moralno jemstvo da Narodna skupština više nikada neće biti gladijatorska arena političkog nihilizma, u kojoj se ovacijama trijumfalistički pozdravljaju gola sila, represija i nasilje nad sopstvenim građanima, već istinski ustavni svetionik i hram zakonitosti – rekao je Gašić.

Dodao je da pravne norme moraju da važe jednako za sve, bez obzira na funkciju i društveni položaj, kao i da autonomija univerziteta i sloboda kritičkog mišljenja moraju biti zaštićene kao javni interes.

Akademski rad i podrška studentima

Predstavljajući Čupićevu biografiju, Gašić je naveo da je on docent na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, na Katedri za poštanski saobraćaj i mreže. Njegov naučni rad, prema iznetom obrazloženju, obuhvata eksploataciju, automatizaciju i informatizaciju poštanskog saobraćaja, višekriterijumsko odlučivanje i optimizaciju složenih sistema.

Gašić je izdvojio Čupićeve radove o primeni robotike u poštanskim preradnim centrima, modelima dostave pošiljaka, transportnim mrežama i dostupnosti poštanskih usluga. Naveo je i da je Čupić više od dve decenije član organizacionog odbora međunarodnog simpozijuma PosTel.

Govoreći o njegovom javnom angažmanu, istakao je da je Čupić potpisnik inicijative „Univerzitetska podrška“, kao i jedan od osnivača i potpisnika grupe građana „Studentska lista – Studenti pobeđuju“.

Gašić predložio Čupića za predsednika Skupštine

Gašić je naveo i da je Čupić otac šestoro dece, da sa suprugom, koja je lekarka, vodi porodično domaćinstvo u Sopotu i da se bave organskom poljoprivrednom proizvodnjom. Podsetio je da je porodica Čupić ugostila studente koji su pešačili prema Kragujevcu, otvorivši im svoje domaćinstvo i plastenike.

Na kraju obraćanja pozvao je poslanike da podrže Čupićev izbor, poručivši da time glasaju i za povratak ustavnosti, akademskog dostojanstva i pravde u središte državnog života.

– Glasajući danas za izbor docenta dr Aleksandra Čupića za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, mi ne dajemo glas samo jednom čoveku, već podižemo ruku za povratak ustavnosti, akademskog dostojanstva, pravde i ljudske mere u samo središte državnog života – rekao je Gašić.

Zaječaronline/NIN/M.M.

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