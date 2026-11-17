Više od sat i po bivši predsednik države Aleksandar Vučić je na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine nabrajao nepravde koje su ga zadesile, žalio na novu skupštinsku većinu i pokazao da nije shvatio kako je od nekadašnjeg šefa Srbije postao nebitan.

Narodni poslanik Aleksandar Vučić, nakon što je 50 dana bio običan građanin i 24 dana od kada je ubedljivo izgubio na izborima, dobio je priliku da na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine, kao predsednik odborničke grupe „Srbija pobeđuje“, zaposedne mikrofon.

Više od sat i po bivši predsednik države Aleksandar Vučić je na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine nabrajao nepravde koje su ga zadesile, žalio se na novu skupštinsku većinu i pokazao da nije shvatio kako je od nekadašnjeg šefa Srbije postao nebitan.

Žalopojke „lidera opozicije“: Šta je Vučić sve imao potrebu da podeli sa gledaocima

Nakon 50 dana kao običan građanin i 24 dana od izbornog poraza, Vučić je kao predsednik odborničke grupe „Srbija pobeđuje“ zaposedao mikrofon i iskoristio ga do kraja. Građanima je objašnjavao šta ga sve tišti otkako je izgubio vlast i prepričavao događaje u kojima je sebe predstavljao kao žrtvu.

Osvestio se i na incident sa Lidijom Vukićević, koja je polivena jogurtom ispred Skupštine. Rekao je da Studentska lista građanima nudi samo „jogurt i mržnju“.

Žalio se što poslanici većine žele da zamene mesta u sali, što će se dogoditi sutra. Žalio se i zbog skidanja njegovih fotografija iz kancelarija predsednika opština i javnih preduzeća.

“Ne morate da me gledate sa toliko mržnje, u svakom od vas vidim Sen Žista, vidim da ste željni jakobinske pravde, ali pokažite malo više poštovanja”, poručio je poslanicima većine.

Tvrdio je da su ga na izbornoj noći sačekali i nasrnuli na automobil, pokušavajući da ga prevrnu. „Imate o tome službene beleške, ovo sada prvi put govorim“, rekao je.

Nabrajao je napade na aktiviste SNS-a i napad na televiziju Informer, pretvarajući izborni poraz u priču o tome kako je on bio ugrožen i izložen nepravdi. Spomenuo je i „žutu vlast“ odgovornu za otpuštanje pola miliona radnika, koja sada sedi preko puta njega.

“Odakle vam potreba da jašete i da ponižavate ljude, vi imate problem sa tim jahanjem, ima toliko konjičkih klubova, ako hoćete da jašete, hajde”, rekao je Vučić.

Žalopojke „lidera opozicije“: Šta je Vučić sve imao potrebu da podeli sa gledaocima

Dok nova većina čeka da se sednica nastavi svojim tokom, Vučić nastavlja da građanima priča o svemu što ga je naljutilo i šta smatra nepravdom.

Zaječaronline/Vrteme/M.M.

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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.