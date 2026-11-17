Marko Kričak saslušan zbog zlostavljanja i mučenja: Tužilaštvo traži pritvor za bivšeg načelnika UKP-a – u garaži Vlade navodno mučio desetoro studenata

Marko Kričak, bivši načelnik Uprave kriminalističke policije, saslušan je danas u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Kričak je saslušan zbog sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje i mučenje.

Javni tužilac saslušao je osumnjičenog M.K. za kog se osnovano sumnja da je u saizvršilaštvu sa još devetoricom osumnjičenih u garaži Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici.

Kako se navodi u svojstvu službenog lica u vršenju službe pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, naneo oštećenima N.S., S.Z., D.C., Đ.M., R.N., Đ.K., N.M., M.M., I.P. i B.D. veliku bol i teške patnje, sa ciljem da od njih dobije obaveštenja i da se isti zastraše i nezakonito kazne.

Marko Kričak saslušan zbog zlostavljanja i mučenja: Tužilaštvo traži pritvor za bivšeg načelnika UKP-a – u garaži Vlade navodno mučio desetoro studenata

Nakon saslušanja, Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet je predlog za određivanje pritvora.

Tužilaštvo navodi da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, ometao postupak uticajem na svedoke oštećene, druge svedoke događaja, kao i prikrivače, te da će ometati nesmetano vođenje krivičnog postupka uništavanjem, sakrivanjem, izmenom i falsifikovanjem dokaza i tragova krivičnog dela.

Kako je osumnjičenom stavljeno na teret krivično delo sa elementima nasilja, tužilaštvo smatra da su način izvršenja i težina posledica doveli do uznemirenja javnosti, te da navedene okolnosti mogu ugroziti nesmetano i pravično vođenje postupka.

Marko Kričak saslušan zbog zlostavljanja i mučenja: Tužilaštvo traži pritvor za bivšeg načelnika UKP-a – u garaži Vlade navodno mučio desetoro studenata

Kričak se već nalazi u pritvoru u drugom predmetu, zbog sumnje na zloupotrebu položaja i zlostavljanje u slučaju ubistva u restoranu „27“ na Senjaku.

Zaječaronline/N1/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.