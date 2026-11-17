Sergej Boljević: Prvi pacijent koji je primio ruski vakcinu protiv raka trenutno nema otkrivene metastaze

Profesor sa Sečenovskog fakulteta u Moskvi Sergej Boljević izjavio je da prvi pacijent koji je završio terapiju protiv melanoma i primio rusku personalizovanu vakcinu protiv raka, trenutno nema otkrivene metastaze. Ocenio je da je to veoma ohrabrajuće, jer govori u prilog tome da je ova terapija pokazala efikasnost.

On je dodao da se dolazak prve pacijentkinje iz Srbije očekuje u januaru kada bi i ona trebalo da počne sa ovom terapijom.

“Ovo je stvarno velika, ogromna stvar. Ne radi se samo o tome da se pacijent sada dobro oseća, što jeste slučaj, i da nema metastaza. Mi znamo mehanizam delovanja i zato ćemo sačekati da se to potvrdi. Tri do pet godina treba sačekati, to je tako u onkologiji. Ovaj tumor je kod njega izlečen, ali sačekaćemo da to bude i zvanično potvrđeno”, naveo je on za K1 TV.

Sergej Boljević: Prvi pacijent koji je primio ruski vakcinu protiv raka trenutno nema otkrivene metastaze

Boljević je rekao da je pacijentu melanom dijagnostikovan 2021. godine. A tokom 2025. utvrđeno je širenje bolesti na limfne čvorove i dodao da je personalizovanu vakcinu počeo da prima u aprilu 2026. godine. Dok je poslednju dozu dobio u septembru. Govoreći o načinu delovanja vakcine, Boljević je objasnio da tumor ima neku vrstu kišobrana kojim se brani. Zbog čega organizam ne može da ga prepozna, istakavši da lekari ovom terapijom skidaju taj kišobran. I sopstvene ćelije organizma uče kako da se bore protiv tumora koji pacijent ima.

Prema njegovim rečima, melanom je izabran za početnu primenu ove tehnologije. I to zbog velikog broja mutacija i neoantigena, koje savremene metode, uz pomoć veštačke inteligencije, mogu da identifikuju. Boljević je naglasio da se sa primenom nove terapije napreduje oprezno i da se broj pacijenata postepeno povećava. Istakao je da je do kraja godine planirano 20 pacijenata, a naredne još 100.

Neželjene reakcije

Kada je reč o neželjenim efektima, profesor je istakao da kod prvog pacijenta nisu zabeležene ozbiljne neželjene reakcije. Ali da je neophodan dalji oprez.

“Za sada nisu registrovani ozbiljni neželjeni efekti. Moguće su određene lokalne reakcije, poput crvenila na mestu primene vakcine. Međutim, mi još ne znamo šta će biti dalje. Ukoliko se neželjeni efekti pojave, moraćemo da se bavimo njima”, objasnio je on.

Govoreći o pacijentkinji iz Srbije Jovani Aleksić za koju se priprema personalizovana vakcina, Boljević je rekao da je njen dolazak u Rusiju bio odložen zbog administrativnih i drugih poteškoća. Ali da očekuje početak terapije u januaru 2027. godine.

“Važno je da je ona primljena, da se vakcina za nju pravi i da će posle Nove godine doći. Negde oko sredine januara, posle praznika, trebalo bi da dobije prvu dozu. A zatim će nastaviti lečenje prema predviđenoj šemi. Nadamo se i uvereni smo da će rezultat biti dobar”, poručio je profesor.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

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