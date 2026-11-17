VJT usvojilo zahtev za izuzeće glavnog tužioca u slučaju “Milenijum tim”

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doneo je rešenje kojim je usvojen zahtev za izuzeće glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

On je 16. novembra 2026. godine podneo osumnjičeni S.V, saopšteno je iz ovog Tužilaštva.

“Istim rešenjem je određeno da Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu hitno nastavi postupanje u predmetu protiv S.V. i drugih lica u datom predmetu. U rešenju se, pored ostalog, navodi da su navodi iz zahteva za izuzeće kojim je osporena nepristrasnost u postupanju glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osnovani i predstavljaju razlog za izuzeće”, navodi se.

Pored ostalog, kako je istaknuto, zaključeno je da iz načina na koji Treće OJT u Beogradu obaveštava javnost u vezi sa predmetima bespravne gradnje “u saopštenju od 17. novembra 2026. godine proizilazi da to čini na pristrasan način”.

VJT usvojilo zahtev za izuzeće glavnog tužioca u slučaju “Milenijum tim”

“Upravo javno insistiranje na hapšenju i istovremeno najava krivičnog gonjenja policijskih službenika predstavlja neprimeren medijski pritisak usmeren ka ostvarivanju ličnih ciljeva glavnog javnog tužioca Trećeg OJT u Beogradu i pritisak na policijske službenike. Činenica je da je prema zakonskom zastupniku PD „Beograd na vodi“, doneto rešene o zadržavanju, nakon što je branilac osumnjičenog S.V. predočno policijskim službenicima i javnom tužiocu da je podnet zahtev za izuzeće, te je zadržavanje ukinuto, a ovaj redosled događaja bitno se razlikuje od navoda u saopštenju Trećeg OJT u Beogradu kojim se stvara utisak da policijski službenici nisu postupili po nalogu javnog tužioca”, dodaje se.

“Glavni javni tužilac VJT u Beogradu je u drugom predmetu protiv istih odgovornih lica preduzeća „Millennium team“ d.o.o, zbog istovrsnog krivičnog dela 12. novembra 2026. godine već doneo rešenje kojim je usvojio zahtev i dopunu zahteva za izuzeće glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, podnete od strane istih podnosilaca – osumnjičenog S.V. i njegovog branioca”, zaključuje se u saopštenju.

VJT usvojilo zahtev za izuzeće glavnog tužioca u slučaju “Milenijum tim”

U Više javno tužilaštvo u Beogradu stiglo izjašnjenje Trećeg OJT i dopuna za izuzeće tužioca u slučaju “Milenijum tim”

Zaječaronline/Blic/M.M.

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