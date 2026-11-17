Delovi Malog Izvora u sredu, 18. novembra, privremeno bez struje

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevenciji kvarova i pripremi distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Zbog toga, u sredu, 18. novembra, bez električne energije biće deo Malog Izvora (Centar), u periodu od 9 do 10 časova.

Dok u periodu od 13 do 14 časova, struju neće imati deo Malog Izvora (Krčeta).

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U Srbiji danas toplije, temperature do 21 stepen, posle podne naoblačenje

Danas će biti malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije i sa temperaturama od tri do 21 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne se očekuje novo naoblačenje koje će uveče na severu, a tokom noći i u ostalim predelima usloviti kišu.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu Vojvodine od sredine dana i jak, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije povremeno i olujni južni i jugozapadni.

Nakon jutarnje magle u Beogradu će tokom dana biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije uz slab i umeren, južni i jugozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 19 stepeni. U toku večeri sa severa stiže jače naoblačenje koje će tokom noći usloviti kišu.

U Zaječaru prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 4° C, maksimalna dnevna 15° C.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.