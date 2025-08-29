Ishrana Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Zašto testenine u obliku mašnice nisu omiljene kod kuvara? Razlog će vas iznenaditi!

29.08.2025.
foto:Pinterest

Testenina je nezaobilazan deo svake kuhinje – brzo se priprema, prilagodljiva je raznim ukusima i savršeno se uklapa u brojne recepte. Svaka vrsta ima svoju namenu. Međutim, postoji jedan oblik koji se sve više izbegava, i to s dobrim razlogom. To je testenina u obliku mašnice, poznatija kao farfale.

Ima veliku manu koja kvari jelo

Iako izgleda dekorativno i šarmantno, testenina u obliku mašnice ima jednu veliku manu. Naime, njen središnji deo je znatno deblji u odnosu na tanke ivice. Upravo zbog toga, tokom kuvanja dolazi do problema sa ravnomernom termičkom obradom. Kada su tanki krajevi savršeno kuvani “al dente”, sredina ostaje tvrda, gumasta i delimično sirova. Ako je, s druge strane, kuvate duže da omekša sredina, ivice će postati prekuvane i gnjecave. Dakle, mašnice izgledaju lepo, ali nisu praktične za pripremu.

foto:Pinterest

Koju testeninu odabrati?

  • Kremasti sosovi: Špageti i fetučine ravnomerno upijaju sos.
  • Gusti mesni sosovi: Pene, orehijete ili rigatoni zadržavaju komadiće mesa i povrća u udubljenjima.
  • Salate: Kampanele, testenina u obliku zvončića, ne samo da lepo izgleda, već i dobro drži začine.
  • Pesto: Fusili i rotini zbog spiralnog oblika odlično “hvataju” sos.
  • Supe: Sitni oblici poput orza, pastine ili fregole brzo se kuvaju i savršeno se uklapaju u teksturu supe.

 

Danas je ponuda testenina u prodavnicama zaista raznovrsna, pa nije loše razmisliti o praktičnosti pre nego što se odlučite za oblik. Mašnice možda lepo izgledaju na tanjiru, ali u kuhinji često prave više štete nego koristi.

Zajecaronline/Najzena/N.B.

