Zašto testenine u obliku mašnice nisu omiljene kod kuvara? Razlog će vas iznenaditi!

Testenina je nezaobilazan deo svake kuhinje – brzo se priprema, prilagodljiva je raznim ukusima i savršeno se uklapa u brojne recepte. Svaka vrsta ima svoju namenu. Međutim, postoji jedan oblik koji se sve više izbegava, i to s dobrim razlogom. To je testenina u obliku mašnice, poznatija kao farfale.

Ima veliku manu koja kvari jelo

Iako izgleda dekorativno i šarmantno, testenina u obliku mašnice ima jednu veliku manu. Naime, njen središnji deo je znatno deblji u odnosu na tanke ivice. Upravo zbog toga, tokom kuvanja dolazi do problema sa ravnomernom termičkom obradom. Kada su tanki krajevi savršeno kuvani “al dente”, sredina ostaje tvrda, gumasta i delimično sirova. Ako je, s druge strane, kuvate duže da omekša sredina, ivice će postati prekuvane i gnjecave. Dakle, mašnice izgledaju lepo, ali nisu praktične za pripremu.

Koju testeninu odabrati?

Kremasti sosovi: Špageti i fetučine ravnomerno upijaju sos.

Špageti i fetučine ravnomerno upijaju sos. Gusti mesni sosovi: Pene, orehijete ili rigatoni zadržavaju komadiće mesa i povrća u udubljenjima.

Pene, orehijete ili rigatoni zadržavaju komadiće mesa i povrća u udubljenjima. Salate: Kampanele, testenina u obliku zvončića, ne samo da lepo izgleda, već i dobro drži začine.

Kampanele, testenina u obliku zvončića, ne samo da lepo izgleda, već i dobro drži začine. Pesto: Fusili i rotini zbog spiralnog oblika odlično “hvataju” sos.

Fusili i rotini zbog spiralnog oblika odlično “hvataju” sos. Supe: Sitni oblici poput orza, pastine ili fregole brzo se kuvaju i savršeno se uklapaju u teksturu supe.

Danas je ponuda testenina u prodavnicama zaista raznovrsna, pa nije loše razmisliti o praktičnosti pre nego što se odlučite za oblik. Mašnice možda lepo izgledaju na tanjiru, ali u kuhinji često prave više štete nego koristi.

Zajecaronline/Najzena/N.B.

