Zašto su parkovi puni veverica! Novembar je vreme za prikupljanje hrane za zimu!

Zašto su parkovi puni veverica!

U novembru, veverice su na vrhuncu svojih jesenjih priprema za zimu jer temperature naglo padaju, a dani postaju kraći. Pošto veverice ne padaju u zimski san (hibernaciju), one moraju da obezbede opstanak tokom hladnih meseci kroz intenzivan rad.

Novembar je ključan mesec za pravljenje takozvanih „zimnica“. Veverice sakupljaju žireve, lešnike, orahe i šišarke, i zakopavaju ih na stotine različitih mesta u zemlji ili ih kriju u šupljinama drveća. Koriste se tehnikom rasipanja zaliha kako im druge životinje ne bi ukrale sve odjednom.

Tokom novembra, veverice jedu mnogo više hrane nego obično. Na taj način stvaraju slojeve unutrašnje masti koji im služe kao izolacija od hladnoće i dodatni izvor energije kada pritisne jak mraz.

Ako želiš da pomogneš lokalnim vevericama u ovom periodu, u parkovima ili dvorištu im možeš ostaviti sirove, neslane orahe ili lešnike u ljusci.

Yajecaronline/J.V.

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