VJT Niš: Saslušani policijski službenici osumnjičeni za smrt D. D, predložen pritvor

Više javno tužilaštvo u Nišu saopštilo je danas da su saslušani policijski službenici osumnjičeni da su u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru tukli, zlostavljali i mučili D. D, koji je usled zadobijenih povreda preminuo 7. aprila 2024. godine.

“Dana 07.11.2026. godine u Višem javnom tužilaštvu u Nišu saslušani su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije N. P, M. Lj, B. M, I. T, M. S, M. B. i Z. Đ, svi iz Beograda i J. K. iz Nove Pazove, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt povređenog lica u sticaju sa krivičnim delom Zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu, a na štetu D. D, čija je smrt konstatovana dana 07. aprila 2024. godine u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru”, navodi se u saopštenju.

Kako je navedeno, svi osumnjičeni su na saslušanju izneli odbranu.

Nakon saslušanja postupajući javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu predložio je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Nišu da odredi pritvor osumnjičenima, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svedoke, osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Uhapšeni su pripadnici Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata N. P. (41), J. K. (41), M. Lj. (47) i I.T. (52), koji su u vreme izvršenja krivičnog dela bili pripadnici Uprave kriminalističke policije, kao i pripadnici UKP B. M. (42), M. S. (31), M. B. (40) i Z. Đ. (38), saopštio je ranije MUP.

Oni su osumnjičeni da su izvršili krivično delo teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt povređenog lica u sticaju sa krivičnim delom zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu, a na štetu D. D, čija je smrt konstatovana 7. aprila 2024. godine u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Pokojni D. D. je brat Dejana Dragijevića, optuženog za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić, koji je uhapšen zajedno sa bratom nakon nestanka devojčice.

Postoji sumnja da su uhpšeni policajci na smrt pretukli Dragijevića prilikom saslušanja u policiji.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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