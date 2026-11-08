Na osnovu naloga odeljenja za suzbijanje korupcije VJT-a Novi Sad uhapšeno šest osoba

Na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu danas je uhapšeno pet osoba koje se sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja i pomaganje u izvršenju tog dela, jedna osoba koja se sumnjiči za pranje novca, dok se za jednim osumnjičenim intenzivno traga.

U saradnji sa UKP Odeljenjem za borbu protiv korupcije Novi Sad, kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva, uhapšeni su M. G. i U. T. koji se terete zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, osumnjičeni Đ. V, Đ. D. i D. M. za pomaganje u izvršenju tog krivičnog dela, dok je osumnjičena T. J. uhapšena zbog krivičnog dela pranje novca.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, uhapšeni su M. G. (1986), bivši direktor JP “Inđija put” i U. T. (1991), aktuelni direktor tog preduzeća, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, kao i Đ. V. (1984), Đ. D. (1984) i D. M. (1985), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili isto krivično delo u pomaganju, dok se T. J. (1987) sumnjiči da je izvršila krivično delo pranje novca.

U do sada sprovedenim predistražnim radnjama, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni M. G. i U. T, kao direktori javnog preduzeća “Inđija put”, u periodu od 2023. do 2025. godine, iskoristili svoj službeni položaj i omogućili sprovođenje javnih nabavki za radove obeležavanja i postavljanja saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Inđija u kojima je unapred dogovoren ponuđač, te suprotno kriterijumima javne nabavke zaključili ugovore sa izabranim ponuđačem i naložili isplatu novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 26.961.059,30 dinara za ugovorene radove, iako su znali da ti radovi nisu izvedeni.

Osumnjičeni Đ. V, Đ. D. i D. M. terete se da su im u tome pomogli sačinjavanjem, potpisivanjem i overom tehničke dokumentacije neistinite sadržine, na osnovu koje je izvršena navedena isplata, a osumnjičena T. J. da je držala novac koji je isplaćen na osnovu fiktivnih faktura o navodno izvršenom prometu građevinske usluge, iako je znala da novac potiče od kriminalne delatnosti, navodi se u saopštenju VJT-a.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima M. G, U. T, Đ. V, Đ. D, D. M. i T. J. je određeno zadržavanje do 48 časova, i u tom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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