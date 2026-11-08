NAJNOVIJA VEST: Privedeni predsednik opštine Inđija Marko Gašić i direktor JP „Inđija Put“ Uroš Trifunović?

Kako nezvanično saznaje portal indjija.news, jutros su privedeni predsednik opštine Inđija Marko Gašić i direktor JP „Inđija Put“ Uroš Trifunović, kao i još dve osobe, zbog sumnje na krivično delo zloupotrebe službenog položaja.

Uskoro opširnije…

Zajecaronline/J.V.

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