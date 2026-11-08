Ana Brnabić: Sednica Skupštine 17. novembra

Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić najavila je na današnjoj konferenciji za medije da će konstitutivna sednica novog saziva Narodne skupštine biti održana u utorak, 17. novembra, u 10 časova.

Time je precizirala ranije najave da će sednica biti održana znatno pre isteka ustavnog roka.

Podsetimo, Republička izborna komisija objavila je 5. novembra uveče konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, čime je počeo da teče rok od 30 dana za konstituisanje novog saziva parlamenta. Krajnji rok bi, prema tome, bio početkom decembra.

Na konstitutivnoj sednici potvrđuju se mandati narodnih poslanika. Nakon toga novoizabranoj većini teče rok za formiranje Vlade.

Prema konačnim rezultatima, Studentska lista osvojila je oko 53 odsto glasova i 140 mandata, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ dobila oko 39 odsto i 103 mandata. U Skupštinu ulaze i manjinske liste.

Brnabić je ranije poručila da će sednicu sazvati u najkraćem mogućem roku čim RIK proglasi konačne rezultate i pozvala pobedničku listu da što pre formira organe vlasti. Danas je tačno vreme i datum potvrdila na konferenciji.

Zajecaronline/J.V.

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