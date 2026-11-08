Izaberite svoju notu mirisnog tamjana!

Tamjan je jedan od najstarijih poznatih mirisa na svetu. Njegov miris nas najčešće podseća na verske obrede, ali ova mirisna smola pored religijskih ima mnogo širu primenu – koristi se u proizvodnji parfema, u aromaterapiji, kozmetici, tradicionalnoj medicini.

Poreklo i stanište

Tamjan je aromatična smola tamjanovog drveta iz roda Bosvelija koje raste širom Azije i Afrike. Postoji pet glavnih vrsta Bosvelije koje proizvode pravi tamjan. Smola iz svake od pet vrsta posebno se kategoriše u zavisnosti od vremena berbe. Smola se ručno sortira po kvalitetu. Drveće počinje da proizvodi smolu posle osam do 10 godina. Drveće bosvelije se najviše uzgaja u Sudanu, Etiopiji, Arabiji i Indiji, a posebno je cenjen onaj iz Somalije, Jemena i Omana.

TRADICIONALNI MIRISI:

Vizantino (Vizantija): Jedan od najlepših i najtraženijih mirisa. Predstavlja bogatu mešavinu cvetnih nota (geranijum, ljiljan) i toplih začina poput cimeta, karanfilića i vanile.

Vitlejem: Sladak, svečan i raskošan miris koji asocira na božićne praznike.

Miro: Klasičan, smirujući i duboko balzamičan miris svetog ulja koji dugo ostaje u prostoru.

Ambra: Topla, teška, smolasta i orijentalna nota sa slatkastom i mošusnom pozadinom.

Izaberite svoju notu mirisnog tamjana!

CVETNI MIRISI:

Ruža: Jedan od najomiljenijih mirisa u pravoslavnim domovima; donosi čist, raskošan i svima prepoznatljiv miris svežih ružinih latica.

Nard: Egzotičan, dubok i intenzivan miris dragocenog cveta kojim je, prema Jevanđelju, pomazan Isus Hristos.

Gardenija i Jasmin: Elegantni, slatkasti beli cvetni mirisi koji daju veoma nežan i prijatan dim.

Zumbul i Jorgovan: Prolećne note, izrazito sveže i prepoznatljivo cvetne.

ZEMLJANI MIRISI

Kiparis (Čempres): Oštar, svež, smolast miris koji podseća na četinarsku šumu i mediteranska crkvena dvorišta.

Mraz / Planinski mraz: Veoma lagan, hladan i vazdušast miris koji asocira na čist planinski vazduh.

NEOBIČNA NOTA:

Pčelinji vosak: Topao, prirodan i utešan miris koji donosi slatkastu aromu košnice, meda i čistog voska.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!