NAJLEPŠI GRAD U SRBIJI zovu “SRPSKA VENECIJA”: Ime mu je dao MILOŠ OBRENOVIĆ

Ako niste znali, u jugoistočnom delu zemlje, ovaj pitomi gradić, okružen planinama i vodenim tokovima, s pravom nosi nadimak “Srpska Venecija”. Leži na tri reke koje povezuje čak 7 mostova i definitvno je jedan od najlepših gradova u Srbiji.

Reč je o Knjaževcu, kroz koji protiču 3 reke – Trgoviški, Svrljiški i Beli Timok. Reke se sastaju upravo u srcu grada i stvaraju pejzaž koji podseća na najromantičnije delove Italije. Sedam mostova koji povezuju obale postali su simbol ovog mesta. Dok šarene kućice uz reke odaju utisak kao da ste u Veneciji, a ne u srcu Timočke Krajine.

Ovaj grad odiše mirnoćom, a njegova priroda, blaga klima i očuvani vodeni tokovi čine ga idealnim mestom za predah od gradske vreve.

KNJAŽEVAC se nekada zvao Gurgusovac, po golubovima “gurgusanima”. Mesto je bilo poznato po Gurgusovačkoj kuli, zloglasnom zatvoru za političke protivnike režima. Ovaj objekat, koji su mnogi zvali i “srpska Bastilja”, srušio je i zapalio knez Miloš Obrenović 1859. godine, nakon čega je u njegovu čast grad preimenovan u Knjaževac. Danas je Gurgusovačka kula simbol grada i centar mnogih manifestacija i kulturnih događaja.

Grad je domaćin manifestacija kao što su “Knjaževački dani” i “Zvuci trube sa Timoka”, a u okolnim selima održavaju se gastronomski i kulturni festivali poput “Sarmijade“, “Šipurijade“, “Pržinijade” i “Moon festa“. Svaki od njih nudi autentičan doživljaj lokalne hrane, muzike i običaja.

Zajecaronline/J.V,

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