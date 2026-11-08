Italijanski kuvar zbog jednog sastojka na pici dobio otkaz

Italijanski kuvar Davide Tamburela otpušten je 20. maja iz restorana La Kosta, dve nedelje nakon sastanka sa rukovodstvom na kojem je, između ostalog, razgovarano o njegovom odbijanju da pripremi picu sa šunkom i ananasom, preneo je Independent.

Kuvar je tvrdio da takva uputstva ne mora da poštuje ako ih smatra uvredljivim za svoju kulturu. Prema odluci komisije, ovo je bio treći put za četiri godine da je odbio da postupi po zahtevu da stavi ananas na picu.

Vlasnik restorana Eliot Ingram naveo je da je zahtev stigao od gosta koji je za proslavu potrošio više od 9.400 evra i da je posluživanje kupaca deo ugostiteljskog posla.

Rukovodstvo je, osim odbijanja radnih naloga, navelo i zabrinutost zbog kuvarovog načina komunikacije, upotrebe neprimerenog jezika i ponašanja tokom usluge.

Tamburela je tvrdio da je otkaz delimično povezan i sa povredom na radu, kada je 24. aprila slomio kosti desne šake.

On neće biti vraćen na posao u restoranu u Brizbejnu. Australijska komisija za pravičan rad odbacila je njegov zahtev za osporavanje otkaza, jer je podnet van propisanog roka.

Otkaz je uticao i na njegov postupak dobijanja stalnog boravka u Australiji, koji je pokrenuo uz sponzorstvo poslodavca.

Restoran je u međuvremenu zatvoren u julu, nakon isteka zakupa.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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