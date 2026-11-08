AKO DANAS ZANOĆITE VAN KUĆE… Neobično mitrovdansko verovanje prenosilo se generacijama — evo šta poručuje!

Neobično mitrovdansko verovanje prenosilo se generacijama — evo šta poručuje!

Mitrovdan prate brojni narodni običaji, a među najzanimljivijima su verovanja o deci, boravku kod kuće i vremenu koje navodno nagoveštava kakva zima dolazi. Dok su neka sačuvana kroz porodične priče, druga se i danas prenose kao praznični podsetnik.

Prema jednom verovanju, na Mitrovdan decu ne treba grditi, čak ni kada su neposlušna, kako ne bi bila nemirna tokom cele godine. Postojalo je i predanje da ovaj dan treba provesti u svom domu — za onoga ko ga provede van kuće govorilo se da će cele godine noćivati po tuđim kućama.

Naši stari pažljivo su pratili i vremenske prilike. Mraz na Mitrovdan povezivali su sa dugom i hladnom zimom, dok je sunčan dan nagoveštavao blaže mesece. Za sneg koji padne na ovaj praznik verovalo se da će se zadržati do aprila. To su narodna predanja, a ne meteorološke prognoze.

Mitrovdan je predstavljao i granicu za završetak većih poslova na otvorenom. Do praznika je trebalo privesti kraju ono što zahteva lepo vreme i pripremiti domaćinstvo za zimu.

Posebno mesto u slavskim pripremama ima osvećenje vodice, za koje se porodica unapred dogovara sa sveštenikom. Na sto pored ikone pripremaju se posuda sa vodom, kitica bosiljka, sveća, kadionica i spisak ukućana. Nakon osvećenja ukućani uzimaju malo osvećene vode, a ona se koristi i pri pripremi slavskog kolača od pšeničnog brašna.

Bosiljak se pojavljuje i u predanju o samom svetitelju. Prema toj priči, grob Svetog Dimitrija mirisao je na bosiljak i smirnu, zbog čega je nazvan Mirotočivi.

Narodna verovanja razlikuju se od kraja do kraja i nisu crkvene zabrane. U središtu crkvenog obeležavanja praznika ostaju molitva, liturgija i proslavljanje svetitelja.

Zajecaronline/J.V.

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