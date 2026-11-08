NOVI UDARAC ZA ALTA GRUPU! OPET KAŽNJENA SA PREKO DVA MILIONA EVRA: Ostala i bez još jedne dozvole za rad?!

NOVI UDARAC ZA ALTA GRUPU!

Novi ozbiljan udarac za Alta grupu! Narodna banka Srbije oduzela je kompaniji Alta Group d.o.o. Beograd ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova i izrekla novčane kazne u ukupnom iznosu od 250 miliona dinara, odnosno približno 2,1 milion evra.

Zašto je Alta Grup kažnjena?

Narodna banka Srbije saopštila je 6. novembra da je sprovela višednevnu kontrolu poslovanja Alta Group kao ovlašćenog menjača. Prema nalazima centralne banke, utvrđena su kršenja Zakona o deviznom poslovanju i pratećih propisa, kao i ozbiljna kršenja pravila o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Zbog težine utvrđenih nepravilnosti, guverner NBS doneo je rešenje o oduzimanju ovlašćenja za menjačke poslove.

Novčane kazne od ukupno 250 miliona dinara (2.1 miliona evra) izrečene su pravnom licu i odgovornom licu u kompaniji. NBS nije objavila kako je taj iznos raspodeljen između njih.

Slučaj ide i pred Tužilaštvo

NBS je najavila da će dokumentaciju i nalaze kontrole dostaviti Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal i Upravi za sprečavanje pranja novca. To ne znači da je krivična odgovornost već utvrđena, niti da je objavljena pravosnažna presuda za pranje novca. Centralna banka u saopštenju nije iznela detalje pojedinačnih spornih transakcija.

Treći veliki udarac za Alta sistem

Najnovija odluka dolazi nakon niza regulatornih mera protiv povezanih finansijskih institucija.

oktobra – Alta banci oduzeta je dozvola za rad.

novembra – Alta Group ostala je bez dozvole za izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga.

novembra – Alta Group izgubila je i ovlašćenje za menjačke poslove, uz kazne od preko 2 miliona evra.

Važno je razlikovati ove odluke: bankarska dozvola, dozvola za platne usluge i ovlašćenje za menjačke poslove predstavljaju različite regulatorne kategorije.

Šta ovo znači za građane?

Građani koji su preko menjačnica povezanih sa Alta Group plaćali račune treba da provere status svojih uplata i sačuvaju potvrde o plaćanju. NBS je prethodno saopštila da je većina primljenih platnih naloga bila izvršena do 2. novembra, dok su za preostale predviđene posebne mere. Druge menjačnice koje su koristile usluge Alta Group mogu da nastave pružanje platnih usluga kroz saradnju sa drugim ovlašćenim institucijama, uz odgovarajuću registraciju.

Analiza i zaključak

Tri regulatorne odluke u razmaku od samo osam dana predstavljaju ozbiljan udarac za finansijski deo Alta sistema. Pored gubitka dozvola, kazna od približno 2,1 milion evra dodatno povećava finansijski pritisak na kompaniju. Ključno pitanje sada je šta će pokazati postupanje nadležnih organa po dokumentaciji NBS i kakve će posledice odluke imati za poslovanje kompanije i njene korisnike.

Za sada su potvrđeni oduzimanje ovlašćenja, izricanje kazni i najavljeno dostavljanje nalaza nadležnim organima. Eventualna krivična odgovornost tek treba da bude utvrđena u odgovarajućem postupku.

Izvor: Dark Economist

Zajecaronline/J.V.

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