Vlada: “Staro sajmište” nosilac prava korišćenja objekta Memorijalni centar

Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici Zaključak o određivanju Memorijalnog centra „Staro sajmište“ Novi Beograd za nosioca prava korišćenja na nepokretnosti u svojini Srbije koju čini objekat Memorijalnog centra „Staro sajmište“.

Na sednici je usvojena i saglasnost da taj centar u ime i za račun Republike Srbije vrši investitorska prava i obaveze i obavlja druge stručne poslove u svrhu izvođenja radova na sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji objekta Memorijalnog centra, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Vlada: “Staro sajmište” nosilac prava korišćenja objekta Memorijalni centar

Usvajanjem ovog zaključka stvaraju se uslovi za nastavak uređenja i obnove kompleksa Starog sajmišta, jednog od najznačajnijih mesta sećanja na stradanje tokom Drugog svetskog rata, uz očuvanje njegovog istorijskog i kulturnog nasleđa, navodi se u saopštenju.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.