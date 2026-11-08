Izlaznost u Novom Pazaru do 14 časova 14,5 odsto

Izlaznost na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Novom Pazaru do 14 časova iznosila je 14,5 odsto, izjavio je za Tanjug koordinator Radnog tela za sprovođenje izbora u Novom Pazaru Džemil Divanefendić, navodeći da je primetna tendencija rasta izlaznosti na biračkim mestima.

Na teritoriji Novog Pazara jutros u 7 časova otvorena su sva biračka mesta na kojima se danas održavaju izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

U poseban birački spisak u tom gradu upisano je 63.529 građana.

Glasanje se odvija na ukupno 67 biračkih mesta, a građani svoje pravo glasa mogu da iskoriste do 20 časova.

Za izbor novog saziva Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV), kao najvišeg predstavničkog tela Bošnjaka u Srbiji, u Novom Pazaru upisano je 62.937 birača.

Za mesta u novom sazivu BNV-a nadmeću se četiri izborne liste: „Sandžačka demokratska partija – Elmir Habibović“, „Čuvari Sandžaka“, „Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje Bošnjaka“ i „Ujedinjeni Bošnjaci – Samir Tandir“.

Na nivou Srbije, pravo glasa na izborima za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine ima 114.777 građana upisanih u poseban birački spisak.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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