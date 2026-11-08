Izlaznost u Novom Pazaru do 14 časova 14,5 odsto

Izlaznost na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Novom Pazaru do 14 časova iznosila je 14,5 odsto, izjavio je za Tanjug koordinator Radnog tela za sprovođenje izbora u Novom Pazaru Džemil Divanefendić, navodeći da je primetna tendencija rasta izlaznosti na biračkim mestima.
Na teritoriji Novog Pazara jutros u 7 časova otvorena su sva biračka mesta na kojima se danas održavaju izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
U poseban birački spisak u tom gradu upisano je 63.529 građana.
Glasanje se odvija na ukupno 67 biračkih mesta, a građani svoje pravo glasa mogu da iskoriste do 20 časova.
Za izbor novog saziva Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV), kao najvišeg predstavničkog tela Bošnjaka u Srbiji, u Novom Pazaru upisano je 62.937 birača.
Za mesta u novom sazivu BNV-a nadmeću se četiri izborne liste: „Sandžačka demokratska partija – Elmir Habibović“, „Čuvari Sandžaka“, „Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje Bošnjaka“ i „Ujedinjeni Bošnjaci – Samir Tandir“.
Na nivou Srbije, pravo glasa na izborima za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine ima 114.777 građana upisanih u poseban birački spisak.
Zajecaronline/Tanjug/J.V.
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama. Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića. Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. Ali i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
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