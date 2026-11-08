Bakić najavljuje otvaranje slučaja Olivera Ivanovića: Pink će morati da objasni ko je naručio spotove

Kandidat Studentske liste, profesor Jovo Bakić, izjavio je da će buduća vlast morati da otvori slučaj ubistva Olivera Ivanovića. Kao i medijsku kampanju koja je protiv njega vođena na televiziji Pink.

„Mi smo imali jednu medijsku kampanju na Pinku. Ta kampanja je završena njegovim ubistvom i u tom smislu svi odgovorni na TV Pink će morati da svedoče – ko im je naručio te spotove, zašto su emitovali, koji je bio cilj. Sve to će morati da se otvori“, rekao je Bakić.

Dodao je da će se morati ispitati i veze sa ubijenim vođom navijača Aleksandrom Stankovićem, poznatijim kao Sale Mutavi, i njegovim bliskim saradnikom Veljkom Belivukom. Koji je kasnije preuzeo navijačku grupu na stadionu Partizana.

„Oni su već 2013. bili angažovani, pa ćemo morati da vidimo ko ih je angažovao, zbog čega ih je angažovao. Šta su radili na inauguraciji bivšeg predsednika 2017. godine“, poručio je Bakić. Istakao je i da bi u novoj vladi voleo da bude ministar unutrašnjih poslova, Dodajući da se za tu funkciju pripremao poslednjih deset godina kroz svoj naučni rad kao profesor sociologije.

Upitan o nedostajuća dva minuta snimka sa naplatne rampe Doljevac, Bakić je rekao da će i taj slučaj morati da se istraži.

Pozvao je novinare iz KRIK-a, CINS-a, BIRN-a, kao i Vuka Cvijića i Milana Radonjića iz Radara. Da svoja saznanja podele sa budućim ministarstvom, Odborom za unutrašnje poslove i tužilaštvom.

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