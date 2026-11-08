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Monodrama “Čučuk Stana – heroina i despina” 12. novembra pred publikom u Boru

08.11.2026.
Foto: plakat/prinscreen/facebook/Centar za kulturu Bor

Monodrama “Čučuk Stana – heroina i despina” 12. novembra pred publikom u Boru

Monodrama “Čučuk Stana – heroina i despina” u produkciji Ustanove „Centar za kulturu grada Bora“ biće odigrana u četvrtak, 12. novembra.
Ova monodrama na scenu Muzičke škole predstavlja priču o najvećoj heroini Prvog srpskog ustanka.
Režiju i glumu monodrame “Čučuk Stana – heroina i despina” potpisuje Simonida Gavrić.
Radnja se dešava u Grčkoj, gde poslednje godine života provodi Čučuk Stana. U potpunoj samoći, tek što je prešla pedesetu, kroz sećanje priziva scene svoje burne prošlosti. Govori o svome detinjstvu u Sikolu kod Negotina, roditeljima i vrednosnim idealima koje je iz kuće ponela. O danima koje je provela sa svojim muževima, legendarnim junacima Hajduk Veljkom i Georgakisom Olimpiosom. I trnovitom putu koji je prešla – od bojnog polja, izgnanstava, brojnih parnica, diplomatskih misij. Do tragičnog gubitka najvoljenijih i skoro potpunog zaborava.
Ovo je nesvakidašnja saga o njenoj neverovatnoj hrabrosti i snazi. Primer, kakvog gotovo da nema u našoj istoriji.
Početak je u 19 časova, a ulaz je slobodan.
Zajecaronline/Centar za kulturu Bor/N. S.

 

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MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!

MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!

Folk diva Mira Škorić obeležiće 40 godina uspešne muzičke karijere pred rasprodatim Sava centrom! Za veliki jubilarni koncert, zakazan za 19. novembar 2026. godine, ulaznice su rasprodate, a publiku očekuje veče posvećeno pesmama koje su obeležile decenije i osvojile srca brojnih generacija.

Rasprodata dvorana najlepša je uvertira u proslavu velikog jubileja i potvrda snažne veze koju Mira već četiri decenije gradi sa svojom publikom. Prepoznatljiv glas, iskrena emocija i hitovi koji traju obeležili su njen muzički put, a upravo će se sve to susresti na sceni Sava centra.

Uz vrhunsku produkciju, Mira će publiku povesti kroz najvažnije trenutke svoje karijere i pesme koje su odavno postale deo njihovih životnih priča. Biće to prilika da se zajedno prisete muzičkih početaka, velikih uspeha i emocija koje ni posle toliko godina ne blede.

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