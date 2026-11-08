Monodrama “Čučuk Stana – heroina i despina” 12. novembra pred publikom u Boru

Radnja se dešava u Grčkoj, gde poslednje godine života provodi Čučuk Stana. U potpunoj samoći, tek što je prešla pedesetu, kroz sećanje priziva scene svoje burne prošlosti. Govori o svome detinjstvu u Sikolu kod Negotina, roditeljima i vrednosnim idealima koje je iz kuće ponela. O danima koje je provela sa svojim muževima, legendarnim junacima Hajduk Veljkom i Georgakisom Olimpiosom. I trnovitom putu koji je prešla – od bojnog polja, izgnanstava, brojnih parnica, diplomatskih misij. Do tragičnog gubitka najvoljenijih i skoro potpunog zaborava.

Ovo je nesvakidašnja saga o njenoj neverovatnoj hrabrosti i snazi. Primer, kakvog gotovo da nema u našoj istoriji.