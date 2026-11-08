Monodrama “Čučuk Stana – heroina i despina” 12. novembra pred publikom u Boru
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MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
Folk diva Mira Škorić obeležiće 40 godina uspešne muzičke karijere pred rasprodatim Sava centrom! Za veliki jubilarni koncert, zakazan za 19. novembar 2026. godine, ulaznice su rasprodate, a publiku očekuje veče posvećeno pesmama koje su obeležile decenije i osvojile srca brojnih generacija.
Rasprodata dvorana najlepša je uvertira u proslavu velikog jubileja i potvrda snažne veze koju Mira već četiri decenije gradi sa svojom publikom. Prepoznatljiv glas, iskrena emocija i hitovi koji traju obeležili su njen muzički put, a upravo će se sve to susresti na sceni Sava centra.
Uz vrhunsku produkciju, Mira će publiku povesti kroz najvažnije trenutke svoje karijere i pesme koje su odavno postale deo njihovih životnih priča. Biće to prilika da se zajedno prisete muzičkih početaka, velikih uspeha i emocija koje ni posle toliko godina ne blede.
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