Od 9. do 19. novembra izmenjen saobraćaj kod naplatne stanice Kruševac Zapad

Od ponedeljka 9. novembra na snazi će biti izmenjen režim saobraćaja na delu auto-puta kod petlje Kruševac Zapad u zoni naplatne stanice zbog radova na sanaciji kolovoza, saopštilo je preduzeće ”Putevi Srbije”.

Tokom izvođenja radova biće zatvarena jedna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati slobodnim saobraćajnim trakama.

Od 9. do 19. novembra izmenjen saobraćaj kod naplatne stanice Kruševac Zapad

Planirani rok za završetak radova je 19. novembar, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, a radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Kako je saopšteno, nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na auto-putevima nigde u zemlji, a ”Putevi Srbije” savetuju svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.