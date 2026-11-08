Kako pravilno da zaštitite orhideje u novembru!

Grejna sezona je počela, a vas brine kako da sačevate vašu orhideju. Vazduh u stanovima postaje suv, otvori se prozor na minut, uđe hladan vazduh i orhideja odluči da odjednom odbaci sve pupoljke. Ljudi odmah misle da je biljka umrla ili da su nešto strašno pogrešili. A istina je mnogo jednostavnija: orhideja ne voli nagle promene i suvu toplotu.

Orhideje ne vole:

Prvo mesto na kojem grešimo je pozicija. Orhideja ne može da stoji iznad radijatora, pored peći ili tik uz prozor koji se stalno otvara. Svaki put kada dobije topao vazduh pa hladan pa opet topao, to joj je šok. Idealno mesto je sto, polica ili komoda gde nema promaje. Gledajte da ima svetla, ali ne direktno, jer se zimi često pregreje baš na prozorskoj dasci.

Druga stvar je zalivanje. Ljudi vole da je stalno zalivaju, kao da će ljubav vodom da se dokaže. Orhideji to ne treba. Zimi se zalivanje smanjuje. Najbolje je da jednom u desetak dana potopite saksiju u mlaku vodu na deset minuta, a onda ostavite da se dobro ocedi. Ako stoji u vodi ili je zemlja stalno vlažna, koren truli i biljka kreće da se brani tako što odbacuje cvetove.

Treća stvar je vlaga u vazduhu. Grejanje sve osuši i to orhideja oseća prva. Ne treba čarobni sprej, specijalna magla ni dodatni troškovi. Dovoljno je da ispod saksije stavite tanjir sa šljunkom i malo vode. Biljka ne stoji u vodi, ali oko nje se pravi mikro vlažna zona. To je mala, jednostavna stvar koja čini ogromnu razliku.

KAKO PUŠTA NOVE CVETOVE:

Ako joj date ta tri uslova, orhideja ne samo da će zadržati cvetove nego će vrlo verovatno pustiti i nove. Ona nije razmažena i nije komplikovana. Samo ne voli dramu, nagle poteze i preterivanje.

Zajecaronline/J.V.

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